Bolsonaro vai ao Galeão recepcionar o Flamengo e posa com a taça da Libertadores

Após votar no início da manhã deste domingo na Vila Militar, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi à base aérea do Galeão recepcionar a delegação do Flamengo, que desembarcou por volta das 9h da manhã. No sábado, o clube carioca conquistou o tricampeonato da Libertadores da América.

O encontro de Bolsonaro com os atletas aconteceu ainda na pista, sem nenhum acesso de imprensa. Bolsonaro posou em meio aos jogadores e levantou a taça. Segundo um dirigente do clube carioca, “o presidente apenas conversou com os jogadores”.

O evento a portas fechadas ocorre por um cuidado com a Justiça Eleitoral. Ainda na sexta-feira, o Flamengo divulgou nota informando que não haveria qualquer tipo de recepção ou festa pública na chegada ao Rio.

A medida atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que queria evitar transtornos no trânsito neste dia de segundo turno da eleição.