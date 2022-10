Bolsonaro vai a Minas e Lula concede entrevista a rádio de Manaus

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, volta a Minas Gerais nesta quarta-feira, 26, onde realiza encontro com líderes e cumpre agendas de campanha. Bolsonaro tem tentado ampliar a vantagem no Estado, segundo maior colégio eleitoral do País, desde que recebeu o apoio do governador reeleito Romeu Zema (Novo). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede, pela manhã, entrevista para a Rádio Mix Manaus.