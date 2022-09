Política Bolsonaro toma banho de mar no Rio após comício em Copacabana

Após discursar para seus apoiadores em Copacabana, na zona sul do Rio, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, tomou um banho de mar na Praia de Fora, na Urca, também na zona sul, nesta quarta-feira, 7.

O local é de acesso controlado pelo Exército. O mergulho de Bolsonaro foi revelado por um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que postou um vídeo em suas redes sociais.

A imagem foi captada de longe, e no vídeo de 13 segundos é possível apenas ver o presidente se encaminhando para o mar. Na legenda, Flávio afirmou que Bolsonaro estava “recarregando as energias”. O presidente deverá assistir à partida entre Flamengo x Vélez Sarsfield, pela Libertadores no Maracanã.