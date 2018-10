Bolsonaro: todos compromissos assumidos serão cumpridos com bancadas e com povo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou em vídeo ao vivo publicado nas redes sociais, neste domingo, 28, que vai cumprir com todos os compromissos assumidos durante sua campanha e enfatizou que tem governabilidade para realizar mudanças. Sem citar o oponente, Fernando Haddad, ele criticou a esquerda e afirmou que o País não podia “continuar flertando com o socialismo, populismo e extremismo da esquerda”.

“O que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição, e inspirado em grandes lideres mundiais e com boa assessoria técnica isenta de indicações politicas começar a fazer um governo que possa realmente colocar nosso Brasil em um lugar de destaque. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com bancadas e com o povo” disse.

Bolsonaro ainda criticou a mídia que, segundo ele, o colocou “muitas vezes em uma situação vexatória”. Ele citou passagens bíblicas ao agradecer seus eleitores e disse que buscou seu slogan de campanha na Bíblia e emendou: “Temos que nos acostumar a conviver com a verdade, não existe outro caminho se quisermos a paz e a prosperidade”. “O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu País”.

Missão

Bolsonaro citou passagens bíblicas ao agradecer seus eleitores e disse que buscou seu slogan de campanha na Bíblia e emendou: "Missão não se escolhe nem se discute, se cumpre".