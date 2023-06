Política Bolsonaro tira selfie com comissários em voo para Porto Alegre no dia do julgamento no TSE

O Partido Liberal (PL) divulgou um vídeo de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 22, em que o ex-presidente tira fotos com apoiadores dentro de um avião rumo a Porto Alegre. O ex-chefe do Executivo realiza a viagem no mesmo momento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia o julgamento que pode torná-lo inelegível por oito anos.

O vídeo divulgado pelas redes sociais do PL com o intuito de mostrar um Bolsonaro sorridente e tranquilo, sem sinais de preocupação com o julgamento. O ex-presidente, no entanto, afirmou no último sábado, 17, que “os indicativos não são bons”, ao comentar o resultado da análise do TSE.

Como mostrou o Estadão, o partido traçou a estratégia de “vitimização” do ex-presidente, que passará a fazer uma espécie de “road show” pelo País para dizer que está sendo “perseguido”. A tática definida pelo ex-presidente, de agora em diante, será partir para o “tudo ou nada”.

Na sua rede social, Bolsonaro também apareceu na manhã desta quinta-feira. Ele publicou uma foto com um recado escrito à mão atribuído a funcionários do avião, apoiando-o. Na legenda, o ex-presidente informou sobre a sua viagem e o horário de chegada previsto no aeroporto.

A agenda de Bolsonaro na capital gaúcha começa na sexta-feira, 23, quando deve comparecer a um ato de filiações ao PL, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e, logo depois, será o homenageado de um almoço promovido por correligionários em uma churrascaria. Enquanto isso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estará em Rondônia. No sábado, 24, ela vai participar de um ato do PL Mulher, no qual vai convocar a população a se manifestar em defesa do marido. Os maiores índices de rejeição de Bolsonaro, até hoje, estão concentrados no público feminino.