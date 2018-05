Bolsonaro terá de ajustar discurso para atrair mais evangélicos, diz líder

Líder nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) terá de ajustar seu discurso para conquistar mais evangélicos, disse o apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer e organizador da Marcha Para Jesus em São Paulo.

“Alguns posicionamentos dele podem fazer com que realmente ganhe a simpatia dos evangélicos. Agora, existem outros que são antagônicos com os valores cristãos, como a força, talvez o ódio, algumas coisas mais extremistas”, disse o apóstolo ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ainda assim, o líder acredita que atualmente o parlamentar carioca atrai boa parte do eleitorado cristão.

Ainda segundo o apóstolo, nenhum dos presidenciáveis que se apresentou na disputa atende integralmente ao desejo dos evangélicos, em defesa de valores familiares e sociais.

Nesta quinta-feira, 31, Bolsonaro deve subir no palco do evento, além de Flávio Rocha (PRB), também pré-candidato ao Planalto, e João Doria (PSDB), pré-candidato ao governo de São Paulo, que participaram da marcha na largada. De acordo com o apóstolo, o evento é aberto a todos os políticos e a instituição não se posiciona favorável a nenhum deles.

Sobre o governo do presidente Michel Temer, Hernandes avalia que o emedebista terminará o mandato desgastado. “É um quadro muito difícil para ele e a gente sabe que a sustentação política vai ser eliminada constantemente.”