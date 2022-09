O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou fazer uma dobradinha com Luiz Felipe d’Avila no debate realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo, mas o candidato do Novo citou o orçamento secreto, esquema pelo qual o governo destina emendas parlamentares, sem critérios e transparência, para garantir apoio de parlamentares no Congresso. No começo do evento, o chefe do Executivo havia feito uma dobradinha com Padre Kelmon (PTB).

Bolsonaro disse que colocou um ponto final no “toma lá dá cá” ao assumir o governo, sem mencionar sua aliança com o Centrão, afirmou que colocou quadros técnicos nos ministérios e perguntou a D’Avila se esse estilo de governar deveria continuar. O candidato do Novo, então, disse que o orçamento secreto está “acabando” com a política e “corroendo” a credibilidade do Congresso e da própria democracia.

“O orçamento secreto não é meu, eu vetei”, respondeu Bolsonaro. “Não existe da minha parte nenhuma conivência com esse Orçamento”, emendou. O presidente, contudo, voltou atrás no veto e acabou sancionando o esquema das emendas de relator para este ano. No enfrentamento, D’Avila também disse que nos últimos anos houve irresponsabilidade fiscal e descumprimento do teto de gastos.