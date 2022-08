Bolsonaro tenta arrancar celular de youtuber que o provocou no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã de ontem, na saída do Palácio da Alvorada, com o youtuber de direita Wilker Leão, que o xingou de “vagabundo”, “covarde”, “canalha” e “tchutchuca do Centrão”. Imagens gravadas mostram Bolsonaro partindo para cima do homem, que cobrava “coragem” do presidente para explicar por que se aliou aos partidos que já deram apoio a governos petistas.

Vídeo gravado pela TV Globo mostra Bolsonaro tentando pegar o celular do youtuber e o puxando pela gola da blusa e pelo braço. O presidente foi cobrado por Leão enquanto tirava selfies com apoiadores. Ex-cabo do Exército, o youtuber já foi filiado ao União Brasil e cogitou se candidatar a deputado distrital, mas desistiu.

Ao abordar Bolsonaro, Leão foi vaiado e derrubado por um homem não identificado. O youtuber não desistiu e, em voz alta, desafiou o presidente: “Tô aqui todo dia, Bolsonaro. Quero ver ser corajoso para conversar comigo. Você é tchutchuca do Centrão, cara”, disse ele, em referência ao bloco de partidos que apoia o Planalto no Congresso.

Celular

Bolsonaro, que já tinha entrado no carro, resolveu voltar e, cercado por seguranças, se dirigiu até Leão. Imagens mostram o presidente tentando pegar o celular do youtuber, que grava a cena. “Fala comigo, presidente”, diz Leão. “Vem cá, vem cá. Quero falar contigo”, afirma Bolsonaro, o puxando pelo braço.

Depois do tumulto, Leão voltou a se aproximar de Bolsonaro. “Você pode conversar comigo à vontade”, disse o presidente. O youtuber o questionou de novo sobre a aliança com o Centrão.

Ao Estadão, Leão disse que chamou o presidente de “tchutchuca do Centrão” porque, segundo ele, o chefe do Executivo “só sabe conversar assim” e essa foi a única forma de debater as contradições do governo. “Ele não quer debater, ele foge, aí você precisa se utilizar dos artifícios que ele utiliza. Então meio que foi nesse jogo de chamar a atenção de um cara que só saber conversar assim.”