Bolsonaro tem demonstrado humildade e capacidade de ouvir, diz Marun

O ministro de Secretaria de Governo, Carlos Marun, elogiou nesta segunda-feira, 19, a postura do presidente eleito Jair Bolsonaro no período de transição. “O início da transição está sendo mais produtivo do que pensei que poderia ser. Bolsonaro tem demonstrado características que eu não conhecia na época em que era deputado, como humildade e capacidade de ouvir”, avaliou.

Apesar de ter apoiado Bolsonaro no segundo turno da eleição, Marun afirmou que não negociou cargo e não recebeu convite para participar do futuro governo. “Eu não aceitaria mesmo que recebesse convite para participar”, destacou. Ele contou que pretende tirar férias no litoral do Rio Grande do Sul nos primeiros dois meses de 2019 e, depois, atuar como advogado.