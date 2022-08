Bolsonaro tem 54% de rejeição, seguido de Ciro com 48%, diz pesquisa BTG/FSB

A pesquisa do Instituto FSB feita para o BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (15), mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, na liderança da rejeição de votos para o pleito deste ano. De acordo com o levantamento, 54% dos entrevistados não votariam no chefe do Executivo “de jeito nenhum”. Já o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) pontua em segundo lugar, com 48% de rejeição.

A pesquisa BTG/FSB divulgada hoje mostra pouca variação no índice de rejeição dos candidatos com o maior número de intenções de voto, de apenas um ponto porcentual na comparação com a divulgada em 8 de agosto. No caso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para menos, de 45% para 44%, e na pergunta para Jair Bolsonaro (PL), para mais, pois era 53% antes.

Com menores pontuações estão Luiz Felipe D’Ávila (Novo), com 30%, Simone Tebet (MDB), com 28%, e Pablo Marçal (Pros), com 26%.

Cruzamento

A pesquisa também fez um cruzamento entre as rejeições de Lula e Bolsonaro, líderes na disputa pela cadeira da Presidência. De acordo com os dados, 44% do eleitorado votariam em Lula, mas não votariam em Bolsonaro, enquanto que 34% votariam no atual chefe do Executivo, porém não votariam no ex-presidente. O público que não vota nem em Bolsonaro nem em Lula marca 9%, registrando a mesma pontuação do eleitorado que não rejeita nem Lula nem Bolsonaro.