Bolsonaro sobre Carlos França: ‘não tem motivo para trocar nenhum ministro’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou a possibilidade de promover troca de chefia no Ministério das Relações Exteriores, hoje sob comando de Carlos França. O chefe do Executivo afirmou que não há motivos para trocar nenhum ministro no atual momento.

“Não tem nenhum motivo para trocar nenhum ministro no momento. E se tivesse jamais chegaria ao conhecimento da mídia, exceto no dia da publicação”, disse Bolsonaro durante a abertura do Global Agribusiness Forum (GAF) 2022, evento realizado por entidades do agronegócio. Como repercutido na imprensa, a possibilidade de demitir França começou a ser aventada diante da crise provocada pela falta de apoio do Brasil a países árabes.

Ao longo do discurso, Bolsonaro destacou as realizações do governo na garantia da segurança alimentar e na redução dos preços dos combustíveis. “Mesmo sob pressão eu tenho que decidir. Eu posso errar um dia, mas jamais será por omissão”, afirmou.

Em críticas veladas a gestões do PT, o presidente reforçou que acumula uma equipe formada por pessoas gabaritadas, que devem lealdade ao Brasil e não a agremiações político-partidárias.

Bolsonaro voltou a dizer que os danos econômicos e sociais da pandemia são reflexos das políticas de restrições de combate ao vírus. “Nenhum governo enfrentou o que nós enfrentamos”, afirmou.

“Não podemos ser politicamente correto o tempo todo. Tenho conselheiros do meu lado, uns eu ouço mais, outros menos. Mas a decisão final é minha”, continuou.