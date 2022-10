Bolsonaro sobre ataques em propaganda: Grande parte é vídeo do próprio Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que, em seus vídeos de campanha, ele ataque o seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não há nenhum ataque meu a outro candidato. As inserções que colocamos nas televisões é em grande parte, é vídeo do próprio Lula”, defendeu o presidente durante sabatina promovida pela Record TV.

Neste sábado, 22, por 7 votos a 0, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu direito de resposta a Lula após inserções da campanha do Bolsonaro veicular peças televisivas com material que associava o petista à criminalidade. O conteúdo usou dados da votação em presídios para afirmar que os encarcerados preferem Lula. A decisão da Justiça Eleitoral tirou quase 1 hora do presidente na TV na reta final do segundo turno.

O presidente também voltou a criticar a ausência do adversário, que chamou diversas vezes de “fujão”, e afirmou que perguntaria ao petista questões referentes à aposentadoria. Bolsonaro voltou a criticar a tentativa petista de colá-lo ao ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que neste domingo, 23, reagiu contra policiais federais que foram à sua casa para tentar cumprir uma ordem de prisão.

“Nós somos vítimas do crime de ódio dessas pessoas e não ao contrário como o fujão deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa”, disse o presidente, em crítica ao adversário.

“Ele quebrará o Brasil”, continuou o presidente, afirmando que o petista poderia adotar uma política econômica semelhante a da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).