Bolsonaro segue para base naval na Restinga da Marambaia, onde passará o Natal

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na manhã deste sábado, 22, rumo à base da Marinha na Restinga da Marambaia, no litoral fluminense. Ele passará o Natal no local e só retornará no dia 27 de dezembro. Segundo sua assessoria, Bolsonaro não cumprirá agenda de trabalho durante esses dias.

O futuro presidente seguiu para a base naval acompanhado do filho Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro. Sua mulher, Michelle, viajará para Marambaia com as duas filhas na segunda-feira, dia 24.

Áreas militares costumam ser utilizadas por presidentes da República para momentos de descanso. A base da Marinha na Marambaia já havia sido utilizada pelo presidente eleito no mês passado, no feriado de Finados.

Marambaia também foi o destino de Michel Temer e sua família no carnaval deste ano. Já os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da SIlva e Dilma Rousseff preferiam usar a base da Marinha na Bahia para aproveitar os períodos de férias.