Bolsonaro se reúne com Jucá e líderes do MDB na Câmara e Senado

O presidente Jair Bolsonaro participa da última reunião do dia com dirigentes partidários. Na tarde desta quinta-feira, 4, ele está com o presidente do MDB, Romero Jucá, e os líderes do partido na Câmara, Baleia Rossi (SP), e no Senado, Eduardo Braga (AM).

Ao longo do dia, Bolsonaro se reuniu com dirigentes do PRB, PP, PSDB, PSD e DEM. A proposta é que a série de reuniões tenha continuidade na próxima semana, quando Bolsonaro receberá os dirigentes do PSL, PR, PROS, Podemos e Solidariedade.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, responsável pela articulação, acompanha todos os encontros. Em conversas com representantes das siglas, nesta quinta, Bolsonaro e Onyx demonstraram disposição para manter reuniões periódicas com presidentes e líderes partidários. O objetivo é viabilizar a aprovação da reforma da Previdência e melhorar o diálogo com o Congresso.