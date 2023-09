Bolsonaro se reúne com advogados no Palácio dos Bandeirantes para definir estratégia

Bolsonaro está hospedado no local desde a última sexta-feira, 15, após realizar duas cirurgias no hospital Vila Nova Star

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta segunda-feira, 18, com advogados para definir a estratégia de defesa no caso das joias sauditas. Ele é um dos alvos de investigações da Polícia Federal (PF) que apuram um esquema de venda ilegal de objetos de valor recebidos em missões oficias por integrantes de seu governo. A reunião aconteceu pela manhã no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo.

Bolsonaro está hospedado no local desde a última sexta-feira, 15, após realizar duas cirurgias no hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital. O convite para que o ex-presidente ficasse hospedado no Bandeirantes partiu do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo Fabio Wajngarten, advogado e porta-voz do ex-presidente, Bolsonaro deve deixar a cidade de São Paulo nesta terça-feira, 19, após ser examinado pela equipe médica.

Desde o último dia 11 que a defesa de Bolsonaro tenta ter acesso ao depoimento prestado pelo tenente-coronel Mauro Cid. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de acesso. O depoimento de Cid, feito no dia 31 de agosto, preocupa o ex-presidente e sua família. Um interlocutor de Bolsonaro disse, sob reserva, que ninguém no PL tem dúvidas de que mais denúncias contundentes vão aparecer, e não somente relativas ao escândalo das joias. No último sábado, 9, o tenente-coronel teve homologado seu acordo de delação premiada.

Em meio a essa e outras investigações, Bolsonaro tem mantido sua base fiel de apoiadores no mesmo patamar. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 15, 25% dos brasileiros afirmam ser bolsonaristas raiz. Do outro lado do espectro político, 29% dos eleitores se definem como petistas convictos, o que enfatiza que a polarização política no Brasil ainda é uma realidade entre o eleitorado mesmo após quase um ano da eleição presidencial de 2018.

Desde que deixou a Presidência, há nove meses, Bolsonaro já foi intimado seis vezes para prestar depoimento à PF, teve o celular apreendido no âmbito das investigações sobre as fraudes nos cartões de vacinação e os sigilos fiscal e bancário quebrados no bojo da operação sobre a venda de joias recebidas durante viagens oficiais. Nesse mesmo período, também viu aliados próximos serem presos.