Bolsonaro se irrita com jornalista da Argentina: ‘Cara, vai falar do seu país’

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, se irritou com um jornalista argentino na manhã deste domingo ao ser questionado se aceitará o resultado das eleições, conforme imagens que circulam pelo twitter. Ao ser indagado por Diego Iglesias, da emissora C5N, Bolsonaro se recusou a responder ao jornalista e disse para ele “falar do seu país”.

“Cara, vai falar do seu país”, interrompeu Bolsonaro ao ser questionado pelo jornalista.

Após votar em uma escola municipal na Vila Militar, na zona oeste do Rio, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o sistema de votação: “Tenho certeza de que, em uma eleição limpa, ganharemos com no mínimo 60% dos votos.” Ele também afirmou que a eleição representa uma “luta do bem contra o mal” e disse que “com eleições limpas, tudo bem, que vença o melhor”.

O presidente chegou para votar às 8h52, acompanhado dos candidatos a senador pelo Rio, Daniel Silveira (PL), e a deputado federal, Ailton Torres (PL). Depois de votar, ele falou a jornalistas que o Brasil hoje “dá exemplo ao mundo na questão econômica”. Ele citou a revisão dos números da economia para cima pela 13.ª semana consecutiva. Ele também destacou o Auxílio Emergencial de R$ 600, a queda nos preços da energia elétrica e a redução da taxa de desemprego.

Bolsonaro foi novamente questionado se reconheceria o resultado, por jornalistas de Portugal e Argentina. O presidente atacou este último, dizendo para voltar ao país de origem.