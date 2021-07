‘Se Congresso não aprovar voto auditável, nosso lado pode não aceitar’, diz Bolsonaro

“Quem vai decidir eleição no ano que vem vai ser quem conta o voto”, afirmou - Foto: Alan Santos - PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o que chamou de “interferência absurda de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)“. Além disso, voltou a dizer que, sem a implementação do “voto auditável”, o resultado das eleições em 2022 pode não ser reconhecido.

“Algum lado pode não aceitar o resultado. Esse obviamente é o nosso lado. Se Lula ganhar no voto auditável, sem problema algum, será a vontade popular”, afirmou nesta quarta, 7, em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul.

Bolsonaro também atacou o ministro Luís Roberto Barroso por, segundo ele, fazer articulações dentro do Congresso contra a aprovação da emenda do voto impresso, de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). “Barroso tem interesse pessoal nisso”, disse.

O presidente afirmou que, sem um sistema de recontagem dos votos, “vão arrumar problemas no ano que vem”. “Quem vai decidir eleição no ano que vem vai ser quem conta o voto. Hoje em dia, quem conta o voto é o TSE de forma secreta e sabemos qual é a vida pregressa do Barroso.”

“A democracia está ameaçada por alguns de toga que perderam a noção de até onde vai seus direitos, seus deveres”, disse.