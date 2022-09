Bolsonaro: Sabemos que estado é laico, mas o seu presidente é cristão

Em discurso no trio elétrico do pastor Silas Malafaia, em Copacabana, na zona sul do Rio, na tarde desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre religião, aborto, política antidrogas e ideologia de gênero, temas já abordados pela manhã em Brasília.

“Nós somos um governo e sabemos que o nosso Estado é laico, mas presidente é cristão”, afirmou. “Defendemos a vida desde a sua concepção, não existe no nosso governo a ideia de legalizar o aborto. Nós sabemos o que passa uma mãe quando seu filho está nas drogas. Nosso governo não aceita sequer discutir a legalização das drogas”, afirmou. “Dissemos não à ideologia de gênero. Educação quem dá é o pai e a mãe”, disse o presidente.

“Nosso governo respeita a propriedade privada, nosso governo botou um fim as invasões do MTST pelo Brasil”, afirmou também o presidente.

Por fim, em referência ao PT, Bolsonaro afirmou que “nosso governo respeita a nossa Carta da democracia, que é a nossa Constituição”. E arrematou: “o outro lado não respeita a nossa Constituição”.