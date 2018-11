Bolsonaro reúne-se com indicados para comandar Forças Armadas

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 8h desta quinta-feira, 22, ao Comando da Marinha, onde terá encontro com os comandantes indicados para as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). Bolsonaro passou a noite na Granja do Torto, em Brasília, residência oficial da Presidência da República onde deverá se instalar até a posse.

Depois do encontro com os militares, Bolsonaro seguirá para o Gabinete de Transição Governamental para uma agenda de despachos internos ao longo do dia.

Os nomes dos futuros comandantes foram anunciados na quarta-feira, 21, pelo futuro ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva. Os escolhidos serão os oficiais generais mais antigos de cada Força. A Marinha será comandada pelo almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior. O comandante do Exército será Edson Leal Pujol e o da Força Aérea, o brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez. As indicações foram antecipadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.