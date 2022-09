Bolsonaro resgata caso Celso Daniel, e Tebet reage: ‘pergunte ao candidato do PT’

Para atacar o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, decidiu resgatar o caso Celso Daniel, ex-prefeito petista de Santo André (SP) assassinado em 2002, sob suspeitas de envolvimento da burocracia do partido. A pergunta foi direcionada à candidata Simone Tebet (MDB), que lamentou e reagiu: “Falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido”.

Lula ganhou direito de resposta e lembrou que o caso Celso Daniel foi dado como encerrado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. “Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável, você tem uma filha de 10 anos que está assistindo ao seu programa”, respondeu.

Após se recusar a responder sobre a morte do ex-prefeito de Santo André, caso com o qual não é envolvida, Tebet criticou o crescimento da pobreza no País e lembrou a declaração de Bolsonaro de que, no Brasil, ninguém passa fome. “Vamos tratar do Brasil, dos reais problemas, do problema da fome”, declarou a emedebista. “Hoje o que vemos aqui não são propostas, mas ataques mútuos para ver quem roubou mais”. Tebet também criticou a gestão da pandemia pelo atual governo.

Bolsonaro lembrou a criação do Auxílio Brasil em seu governo e disse que, quem “por ventura” estiver passando fome, pode se inscrever no programa.