Bolsonaro representa ‘fim de um ciclo’, diz FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou na noite desta segunda-feira, 17, que o governo do presidente Jair Bolsonaro, que toma posse no dia 1º de janeiro, representa o “fim de um ciclo” iniciado na Constituinte de 1988, que tinha como pensamento majoritário o monopólio do Estado.

“Acho que o novo governo vai terminar um ciclo. Esse ciclo já estava morrendo. Precisa morrer. Não sei se ele (Bolsonaro) será capaz de criar outro ciclo. Tenho uma interrogação”, afirmou.

FHC disse ainda que quer ver primeiro o governo Bolsonaro para depois julgar. “Sou contra opiniões precipitadas. Quero ver primeiro para depois julgar. Minha torcida é a favor do Brasil”, afirmou.

As declarações de FHC foram feitas em uma palestra fechada no encerramento do programa “Legado para Juventude”, sobre a formação de jovens, idealizado por ele e pela educadora Daniela De Rogatis, no Unibes Cultural. Na ocasião ele também lançou o livro “Legado para Juventude Brasileira”.