Bolsonaro repete que criou o PIX, idealizado no governo Michel Temer

Em comício em Campinas, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, voltou a dizer que o Brasil é um exemplo para o mundo na economia. O chefe do executivo repetiu que criou o PIX, idealizado no governo Michel Temer e colocado em prática pelo atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “Criamos coisas fantásticas, mesmo durante a pandemia”, enfatizou, salientando que o instrumento de pagamento ajudou a milhões de pessoas deixaram a informalidade.

Bolsonaro também repetiu que o Brasil é o sexto país mais digitalizado do mundo e apresentou números de crescimento do emprego formal. “(Este é um) Brasil que está dando certo, um País que é uma potência na área de alimentos e brevemente também o será na produção de energia via as nossas eólicas off shores na costa do Nordeste brasileiro.”

O candidato continuou dizendo que se trata de um País que está “condenado a dar certo”, pois é um país do livre mercado e da livre concorrência. “É um País onde o chefe do Executivo sempre lutou por liberdade para todos vocês.”