Política Bolsonaro reconhece impacto da inflação na disputa com Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu nesta segunda-feira, 16, o impacto da inflação na disputa pelo Palácio do Planalto que trava com o pré-candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Embora sem citar o petista nominalmente, Bolsonaro mostrou acreditar que o eleitor faz comparações entre passado e presente na hora de escolher seu candidato. “Uma parte da população não sabe ver diferença. Olha na ponta da linha como está o preço na gôndola do supermercado e vota de acordo com o que está vendo, achando que vai voltar o diesel a R$ 3, a lata de óleo a R$ 5”, declarou o presidente, pré-candidato à reeleição.

Bolsonaro, no entanto, voltou a jogar a culpa da inflação na crise trazida pela pandemia da covid-19 e nas medidas de contenção do coronavírus.