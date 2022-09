Bolsonaro reclama de perguntas e diz que jornalistas se uniram a adversários

“Não se faz isso. Jornalismo tem que ser independente”, disse o candidato - Foto: ISAAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) reclamou das perguntas feitas a ele pelos jornalistas no debate promovido neste sábado pelo Estadão e outros veículos de imprensa. “Não foi apenas, como disse o Padre Kelmon, cinco contra um. Foi cinco mais cinco jornalistas. Não se faz isso. Jornalismo tem que ser independente”, criticou o presidente após o debate.

Padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência da República, fez dobradinha com Bolsonaro ao longo de todo o debate e afirmou que os adversários se uniram contra o chefe do Executivo. Participaram do debate Soraya Thronicke (União Brasil), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe DÁvila (Novo). O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faltou.

Aos jornalistas presentes, Bolsonaro voltou a criticar Lula pela ausência. “O povo lamenta a ausência do fujão de não comparecer e se defender de acusações, que são gravíssimas”, afirmou. “Segundo o Datafolha, ganha no primeiro turno, mas não sai às ruas e foge do debate”, acrescentou.