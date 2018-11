Bolsonaro recebe visita de deputado do AL que busca presidência da Câmara

Sem previsão de cumprir agenda externa nesta segunda-feira, 12, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) recebeu a visita do deputado federal João Henrique Caldas (PSB-AL) no início da manhã. O parlamentar pretende disputar a presidência da Câmara dos Deputados e disse que a conversa foi “institucional” e com o intuito de “ir azeitando essas relações”.

O encontro durou menos de uma hora e a sucessão da Câmara teria sido o principal assunto discutido, segundo Caldas. “Nós entramos no assunto e o presidente me relatou que não irá interferir diretamente na eleição da Câmara dos Deputados, apesar de ter uma bancada expressiva”, afirmou o deputado.

Mesmo assim, João Henrique Caldas deixou transparecer que espera contar com o apoio dos deputados eleitos pelo partido de Bolsonaro. “Tenho alguns colegas dentro do PSL, e claro que nós temos uma relação institucional suprapartidária, que pode nos ajudar nessa composição”, comentou.

“O presidente da Câmara dos Deputados é o presidente da instituição, então ele precisar estar atuando como magistrado e definir as pautas prioritárias para o Brasil. Eu acredito que temos que fazer esse pacto de convergência suprapartidária para o País”, comentou.

Ainda segundo o parlamentar, o encontro com Jair Bolsonaro foi uma “conversa institucional” já vislumbrando uma possível vitória do parlamentar na disputa pela presidência da Câmara. “É importante que haja harmonia, e nós precisamos ir azeitando essas relações para que, no momento futuro, a gente possa já iniciar, não perder tempo, e ter um alinhamento de ideias e estratégias”, disse o deputado.