Política Bolsonaro recebe ministros do TCU para café da manhã no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta manhã com ministros de seu governo e do Tribunal de Contas da União (TCU) no Palácio da Alvorada para um café da manhã. O encontro, fora da agenda oficial do chefe do Executivo, ocorre no dia em que a CPI da Covid-19 será instalada. A atuação do colegiado mira em ações do governo durante a pandemia e é motivo de preocupação para o Planalto.

Da equipe ministerial, estão presentes os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Paulo Guedes (Economia), Fábio Faria (Comunicações), Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Do TCU, participam do encontro os ministros Augusto Nardes, Raimundo Carreiro e Jorge Oliveira. A Secretaria Especial de Comunicação Social não soube informar quais ministros do tribunal participam por videoconferência.