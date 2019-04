Bolsonaro reage com ironia à suposta saída de Ernesto Araújo do Itamaraty

O presidente Jair Bolsonaro reagiu com ironia a uma notícia sobre ele supostamente estar avaliando tirar o ministro Ernesto Araújo do Itamaraty. A informação foi publicada pelo blog Radar, no portal da revista Veja, na manhã desta sexta-feira, dia 12.

De acordo com a nota, Bolsonaro teria ficado “bem irritado” com a troca no comando da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e à mudança no estatuto do órgão que deu mais poderes a diretores.

Em reação à publicação, Bolsonaro comentou no Twitter com a mensagem “Kkkkkkkkkk” – uma expressão que indica risos na linguagem das redes sociais. Apoiadores do presidente criticaram a nota do blog, enquanto outros lembraram que o ex-ministro da Educação Ricardo Vélez foi demitido dias após Bolsonaro negar a saída – também no Twitter.