Política Bolsonaro publica no Twitter vídeo caminhando sem máscara no corredor do hospital

O presidente Jair Bolsonaro publicou há pouco, em sua conta no Twitter, vídeo caminhando pelo corredor do hospital Vila Nova Star, onde está internado em São Paulo para tratar de uma obstrução intestinal. Na imagem, o presidente está sem máscara – o que já tinha sido observado em vídeo ontem (16) – e acompanhando de um assistente. Junto do vídeo, Bolsonaro escreveu: “Seguimos progredindo. Bom dia a todos”.

Segundo o último boletim médico, o estado de saúde do presidente evolui bem, e ele pode receber alta amanhã. Exame de tomografia computadorizada do abdômen, na tarde de ontem (16), mostrou melhora do quadro de suboclusão. Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, foi retirada a sonda nasogástrica e o presidente aceitou bem a alimentação via oral.

De acordo com o médico Antônio Macedo, responsável pelo tratamento, Bolsonaro pode receber alta médica neste domingo (18).