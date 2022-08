Bolsonaro promete continuar zerando ou reduzindo impostos ‘sempre que possível’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a prometer que vai continuar zerando ou reduzindo impostos “sempre que for possível”. No Twitter, o candidato à reeleição acusou governos anteriores de repassar o custo de “políticas e práticas nefastas” para o povo.

“Antes de nossa chegada, o Brasil era marcado pelos altos impostos. Não se ouvia falar em redução, porque governos sempre repassaram a conta de suas políticas e práticas nefastas para o povo. Diziam que menos impostos era menos arrecadação, o que provamos ser uma grande mentira”, escreveu o chefe do Executivo, na rede social, nesta quinta-feira, 18.

Nos últimos meses, o governo fez uma ofensiva para reduzir a carga tributária, principalmente sobre os combustíveis. Além de zerar os impostos federais, o Palácio do Planalto patrocinou um projeto no Congresso, que já virou lei, para estabelecer um teto para o ICMS, cobrado pelos Estados, sobre esses produtos.

Ontem, durante evento com prefeitos, em Brasília, Bolsonaro disse que havia acertado com a equipe econômica a manutenção da zeragem dos impostos federais sobre gasolina, diesel, álcool e gás de cozinha em 2023. Ele afirmou que negocia também com o Ministério da Economia a possibilidade de zerar os tributos federais sobre o querosene de aviação.

“Alimentos, combustíveis, gás de cozinha, energia, medicamentos, eletrodomésticos, games, carros, motos, suplementos e mais centenas de itens: nunca tantos impostos foram reduzidos como nos últimos anos. Nosso compromisso é seguir reduzindo e zerando sempre que for possível!”, acrescentou o presidente hoje, no Twitter.