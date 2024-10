Brasil e Mundo Bolsonaro: ‘Podemos ter uma bancada com 20 senadores em 2026’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse hoje que seu partido pode conseguir eleger 20 senadores na eleição de 2026. “O PL vai crescer, deixando de ser uma geleia.”

Segundo ele, o PT ainda detém 15% do eleitorado. “Vamos expurgar o PT.”

O ex-presidente concedeu entrevista coletiva após votar em uma sessão numa escola pública, dentro da vila Militar, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Ele chegou às 9h25 acompanhado do candidato do PL à Prefeitura da cidade, Alexandre Ramagem, e seus filhos Carlos e Flávio.

Sobre a eleição deste ano, Bolsonaro avaliou que as chances de seu correligionário, Alexandre Ramagem, são pequenas, mas existem.

Em relação a 2022, Bolsonaro afirmou que o TSE fez todo o possível para atrapalhar sua eleição, inclusive uma campanha para estimular os jovens, que teriam preferência pelo PT, a tirarem o título de eleitor. “Se eu espirrasse, aquele TSE me tornaria inelegível”, disse, complementando: “A eleição tem de ser limpa e transparente.”