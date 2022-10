Bolsonaro participa do Círio e Arquidiocese critica ‘caráter político’

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participou ontem de uma romaria fluvial em celebração ao Círio de Nazaré, evento da Igreja Católica, em Belém (PA). Em foto do evento publicada nas redes sociais, o perfil do presidente errou a grafia da solenidade, chamando-a de “Sírio de Nazaré”. O equívoco foi corrigido, mas foi alvo de críticas nas redes sociais.

“Sírio é quem nasce na Síria. Círio de Nazaré. É que digo: é um falso religioso, que nada conhece da fé cristã e nunca leu a Bíblia”, disse o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB), em publicação no Twitter. Dino é aliado de primeira hora do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

A romaria fluvial é uma das atividades da celebração do Círio de Nazaré, uma das maiores comemorações católicas. Responsável pela organização do evento, a Arquidiocese de Belém informou, por meio de nota, que não houve convite a qualquer autoridade. “Temos o dever de observar a plena liberdade de qualquer cidadão ou cidadã de participar dos eventos do Círio de Nazaré. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Círio.”

O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB) – que apoia Lula -, disse que o “Círio é intocável e nenhum político pode se apropriar”.

Nas redes sociais, os adversários de Bolsonaro exploraram principalmente o erro de grafia: “Ei, Bolsonaro! Sei que você não conhece nada sobre o país que ‘governa’, mas pelo menos deveria saber escrever o nome da maior manifestação religiosa do mundo. Sua ignorância e desrespeito com a Amazônia está cada dia mais evidente. Tenha respeito com a devoção dos cristãos”, escreveu o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Twitter.