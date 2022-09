Bolsonaro participa de solenidade da ‘troca da bandeira’ em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro participa neste domingo da solenidade da “Troca da Bandeira”. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto e há transmissão pelas redes sociais do chefe do Executivo. Bolsonaro está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O evento ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês na Praça dos Três Poderes e Brasília, local que fica a poucos metros de onde será o desfile de comemoração do Dia da Independência, no dia 7 de setembro, próxima quarta-feira. A cerimônia é aberta ao público.

A responsabilidade de organização do ato segue uma divisão entre o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Casa Militar do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a bandeira tem 286 metros quadrados e fica a 100 metros do chão, sendo o “símbolo mais importante da Nação, a representação do patriotismo”.