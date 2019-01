Bolsonaro participa de desfile de carro aberto até Congresso Nacional

O presidente eleito Jair Bolsonaro já deixou a Catedral de Brasília, a primeira parada nesta tarde em que ele tomará posse como presidente da República, na Esplanada dos Ministérios. Da Catedral, ele seguiu para o Congresso Nacional, em desfile de carro aberto, onde tomará posse no cargo. A primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho e vereador Carlos Bolsonaro o acompanham no trajeto.

Bolsonaro chegou à Esplanada por volta da 14h40 e a comitiva presidencial fez o percurso até a Catedral pela contramão da via do Eixo Monumental, que está fechado desde a madrugada de sábado.

Às 14h24, horário da saída de Bolsonaro da Granja do Torto, cerca de 100 pessoas aguardavam a saída da comitiva presidencial. Apesar dos pedidos do público, o presidente não abaixou os vidros do carro.

Logo em seguida, todos correram para seus automóveis para tentar seguir em carreata o presidente eleito – a maioria, com destino à Praça dos Três Poderes.

O público tem origem de diversos Estados do País. Antes da partida, além de “Mito”, gritavam nome de outros integrantes do novo governo, como Sérgio Moro e General Heleno, futuros ministros.