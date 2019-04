Bolsonaro participa de Cantata de Páscoa com ministros no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro participa ainda nesta quarta-feira, 17, de uma cantata de Páscoa que será realizada às 17h no Palácio do Planalto para os servidores. Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; da Economia, Paulo Guedes; da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, e da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto Santos Cruz, também devem participar do evento.

Até o momento, não há previsão de fala por parte de Bolsonaro. O presidente fez um discurso mais cedo, na parte da manhã, em cerimônia comemorativa do Dia do Exército realizada em Brasília, no Quartel-General do Exército. Lá, Bolsonaro afirmou que o Exército brasileiro “transpira e respira democracia e liberdade”, e que a instituição une “todos os povos, raças e religiões, onde todos são iguais”.

A data também deve ser celebrada nesta quinta-feira, 18, pelo chefe do Executivo, que é capitão da reserva. Em São Paulo, Bolsonaro deve participar de solenidade comemorativa ao Dia do Exército Brasileiro, que irá acontecer no Comando Militar do Sudeste.