Bolsonaro participa de almoço com artistas sertanejos em Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro participa no início de tarde desta terça-feira, 11, de um almoço no Clube do Exército, em Brasília, com artistas sertanejos. Ao chegar ao local, Bolsonaro passou alguns minutos tirando selfies com admiradores e, em seguida, sentou-se em uma mesa em companhia da dupla sertaneja Bruno e Marrone. Um dos filhos do presidente eleito, o vereador Carlos Bolsonaro, também está presente no evento.