Bolsonaro participa da festa de aniversário do comandante do Exército

O presidente eleito Jair Bolsonaro compareceu, na noite desta quarta-feira, 7, à comemoração do aniversário de 67 anos do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas. Mais de cem pessoas estiveram presentes à homenagem, realizada no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, no Setor Militar Urbano.

A grande maioria dos presentes era de oficiais-generais das três Forças Armadas. Os comandantes da Marinha, almirante Eduardo Leal Ferreira, cotado para assumir o Ministério da Defesa na gestão Bolsonaro, e comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Rossato, também estiveram presentes.

Nos dois primeiros dias em Brasília depois que se elegeu, Bolsonaro visitou o Ministério da Defesa e os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O presidente eleito tem reiterado que “os militares terão lugar de destaque” no seu governo.

Bolsonaro permanece em Brasília até esta quinta-feira, 8, quando terá encontro com parlamentares para discutir a reforma da Previdência. O presidente eleito sinalizou que deverá voltar à capital na semana que vem.