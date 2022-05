Bolsonaro: OMC nos procurou pedindo mais alimentos, terão mais alimentos

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que, há poucas semanas, Ngozi Okonjo-Iweala, presidente da Organização Mundial do Comércio (OMC), procurou o Brasil pedindo mais alimentos. “Terão mais alimentos, com toda certeza. Ano após ano, aumenta nossa produtividade, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária”, afirmou durante a cerimônia de abertura da 87ª Expozebu, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Ele acrescentou que esse trabalho é do povo brasileiro, “que trabalha, que investe, que acredita, tem fé e quer o seu País cada vez melhor.”

Em seu discurso, Bolsonaro apontou também que nenhum presidente brasileiro passou por crises “tão difíceis” quanto as que ele passou. “Mas juntos atravessamos. Quer seja na pandemia, seca e, até mesmo, uma guerra, que tem reflexos para todos nós aqui no Brasil”, disse.

Durante sua fala, o presidente acrescentou que o governo está resistindo e “vencendo” porque acredita no povo brasileiro. “Vocês são a locomotiva, força, para vencermos esses obstáculos”, afirmou. Segundo Bolsonaro, apesar das dificuldades, “vencemos a pandemia, e, se Deus quiser, no mês que vem, acaba aquela guerra (entre Rússia e Ucrânia) e nós voltaremos à nossa normalidade”, completou.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).