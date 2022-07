Política Bolsonaro: nós somos a maioria do País, a maioria do bem

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer há pouco que o País enfrenta uma “luta do bem contra o mal”. Durante uma fala de cerca de dois minutos na concentração da Marcha para Jesus, no centro de São Paulo, o mandatário defendeu pautas de costumes e afirmou que o Brasil não pode acabar como outros países latino-americanos, como Argentina, Chile e Colômbia, todos governados pela esquerda.

“Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria do País, a maioria do bem, e, nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá”, disse o presidente a apoiadores.