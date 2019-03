Bolsonaro nega que família cultive banana no Vale do Ribeira

O presidente Jair Bolsonaro negou que busque beneficiar familiares que vivem no Vale da Ribeira (SP) ao se posicionar contra a importação de bananas do Equador para o Brasil.

Bolsonaro citou reportagem do jornalista Janio de Freitas sobre o assunto, publicada no jornal Folha de S. Paulo esta semana. “Nenhum parente meu tem um hectare lá cultivando banana. Não temos climatizadora, minha família não mexe com transporte de banana, nada no tocante a isso”, disse o presidente em transmissão ao vivo no Facebook.

Bolsonaro afirmou que “não quer rebater a imprensa” e que “quase todo dia são publicadas 2, 3, 4 matérias” contra ele, mas que neste caso quis se posicionar por causa da sua família, que teria ficado chateada. “O Vale do Ribeira é a região mais pobre do Estado de São Paulo. Tirando Cajati (SP), a economia toda daquela região vem da banana”, declarou Bolsonaro.