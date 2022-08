Bolsonaro não quer ir ao debate da Band, mas ainda não decidiu, dizem aliados

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não quer ir ao debate presidencial que será realizado pela Band no próximo domingo, dia 28. De acordo com relatos de um ministro ouvido pelo Estadão, o presidente indicou que ainda está avaliando e a decisão pode ser tomada na última hora. Bolsonaro ficou preocupado com sua performance na entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo frente a do seu principal oposição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Integrantes da campanha de Bolsonaro, como os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não esconderam o incômodo e disseram nas redes sociais que o petista foi melhor tratado pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. Outro motivo é a avaliação de que o presidente deverá ser o alvo de todos os demais candidatos, não apenas do petista.

A provável ausência de Bolsonaro também deve impactar na de Lula. Aliados do petista já sinalizaram que ele compareceria ao programa, mas a avaliação é que não faria sentido ir sem a participação do principal concorrente dele na disputa. A decisão sobre a ida de Lula ao debate deve ser tomada até o final desta sexta-feira, 26, após uma reunião em São Paulo com a coordenação de sua campanha.

O ex-presidente vai conversar nesta sexta com o deputado Rui Falcão (PT-SP) e o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), coordenadores da comunicação de sua campanha, e outros integrantes da cúpula do partido para bater o martelo sobre ir ou não ao debate.

Os candidatos Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe D’ávila (Novo) também foram convidados para o debate. De acordo com a mais recente pesquisa Ipec, Lula lidera as intenções de voto com 44%, seguido por Bolsonaro, que tem 32%. O debate será o primeiro da campanha presidencial deste ano.

A participação de Lula e Bolsonaro nos debates eleitorais de 2022 tem sido marcada por indefinições. O ex-presidente fez uma série de exigências para que participasse desses encontros, como, por exemplo, que os veículos de imprensa se unissem em pool. Já Bolsonaro deu várias declarações contraditórias, ora dizendo que não iria participar, ora dizendo que poderia ir.