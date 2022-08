Bolsonaro: Não errei nada no que falei sobre a pandemia

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 22, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que não errou “em nada” do que falou sobre a pandemia da covid-19.

“Não errei nada no que falei. Lockdown serviu para atrapalhar nossa economia e contaminar mais em casa”, disse o chefe do Executivo ao ser questionado pelos apresentadores do telejornal sobre episódios em que desestimulou a vacinação contra a doença, imitou pacientes com falta de ar e chegou a dizer “E daí?” sobre vítimas da doença.

O presidente ainda chamou a defesa do tratamento precoce para a covid, que nunca teve eficácia confirmada pela ciência, de “liberdade do médico”. Em contraponto, destacou que pagou o auxílio emergencial “imediatamente”, apesar de ter defendido inicialmente o valor de R$ 200, e não de R$ 600 aprovado posteriormente pelo Congresso Nacional.

Bolsonaro também classificou como “circo” a CPI da Covid, encabeçada por nomes como os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O relatório final da comissão propôs o indiciamento do presidente por crimes cometidos na gestão da pandemia.