Bolsonaro: não abriremos mão da democracia, quem pensa o contrário está errado

Numa breve pausa há pouco, na motociata em Porto Alegre (RS), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), gravou vídeo para sua página no Facebook, e fez acenos a apoiadores.

“O que simboliza isso aqui é a nossa liberdade, o nosso compromisso com a democracia. Não abriremos mão da nossa democracia e da nossa liberdade, do nosso direito que está na Constituição, quem pensa o contrário está no caminho errado”, declarou o presidente.

Assim como aconteceu em atos anteriores, Bolsonaro não usa máscara.