Bolsonaro mantém agenda movimentada no Alvorada

Um dia após ter alta, o presidente Jair Bolsonaro mantém agenda movimentada no Palácio do Alvorada nesta quinta-feira, 14. Por volta das 10h30, ele estava reunido com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO). Desde cedo, Bolsonaro já recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Antes das agendas oficiais, o presidente também recebeu a visita de um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Ao deixar a residência oficial, o ministro Augusto Heleno disse que Bolsonaro “está ótimo”.