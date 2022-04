Bolsonaro, Lira e Pacheco chegam juntos à Marcha dos Prefeitos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã desta terça-feira, 26, à 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios acompanhado pelos presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O chefe do Executivo também levou para a abertura do evento 18 dos 23 titulares da Esplanada – contabilizando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem status de ministro.

Só não estiveram presentes os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União).

Promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a Marcha dos Prefeitos ocorre tradicionalmente na capital federal desde 1998, mas não pôde ser realizada nos últimos dois anos devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de covid-19.

É durante a marcha que os prefeitos apresentam suas demandas locais. Em ano eleitoral, o evento também vai contar com a presença, ao longo da semana, de pré-candidatos à Presidência, como André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB).