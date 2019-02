Bolsonaro já está no Planalto e agenda prevê apenas despachos internos

O presidente Jair Bolsonaro já está no Palácio do Planalto, após passar metade da última semana despachando do Alvorada, residência oficial da Presidência. O presidente teve alta no início da tarde da última quarta-feira, 13, após 17 dias de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A agenda do presidente nesta segunda-feira, 18, prevê despachos internos, a partir das 9h. Pela manhã, Bolsonaro recebeu o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no Alvorada. A reunião, que não constava na agenda do presidente, durou pouco mais de 30 minutos. O ministro deixou a residência oficial sem falar com a imprensa.

Nesta segunda-feira é esperada a exoneração de Gustavo Bebianno do cargo de ministro da Secretaria-Geral Geral da Presidência. A edição regular do Diário Oficial da União (DOU) já está no ar e não traz a exoneração do ministro, como esperado.