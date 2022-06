Bolsonaro já está em Balneário Camboriú para participar da Marcha para Jesus

O presidente Jair Bolsonaro (PL), já se encontra em Balneário Camboriú (SC), onde foi recebido por apoiadores, para participar do evento religioso Marcha para Jesus, que acontece neste sábado (25), na cidade. Esta é a 13ª visita do chefe do executivo a Santa Catarina neste ano.

O evento estava previsto para acontecer em 2 de julho, mas foi antecipado para permitir a participação do presidente. Esta é a terceira Marcha para Jesus da qual Bolsonaro participa em um mês. Antes, ele esteve nos eventos realizados em Manaus, em 28 de maio, e em Curitiba, na última terça-feira, 21. O evento é organizado por igrejas evangélicas.

A marcha partirá da Praça Almirante Tamandaré e irá até o Pontal Norte, onde deve haver discursos. Bolsonaro também deve participar de um almoço com pastores, políticos e empresários. O retorno a Brasília está previsto para a tarde deste sábado.