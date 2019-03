Bolsonaro impulsiona procura por ‘golden shower’ no Google

Horas depois de o presidente Jair Bolsonaro postar no Twitter um vídeo explícito, o próprio mandatário perguntou na rede: “O que é golden shower?” E ele não foi o único a se questionar. As buscas brasileiras no Google pelo termo em inglês – que significa a prática de envolver urina na relação sexual – registraram pico na manhã desta quarta-feira, 6, e já vinham crescendo desde ontem à noite, quando foi publicado o primeiro tuíte do presidente.

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

A plataforma Google Trends mostra que, no período de uma semana analisado, o interesse por “golden shower” permanecia estável – uma linha reta no gráfico, sem grandes oscilações. A partir da noite desta terça-feira, porém, a linha sobe e, após uma queda durante a madrugada, dispara com o segundo tuíte de Bolsonaro. Veja no gráfico abaixo:

O Trends também mostra quais são os termos de busca relacionados à expressão-chave que proporcionaram o aumento de procuras. Todos estão ligados ao presidente. “Golden shower bolsonaro” e “golden bolsonaro” foram os principais.

No Twitter, a hashtag #goldenshowerpresident entrou nos tópicos mais falados do mundo, junto com #ImpeachmentBolsonaro e #BolsonaroTemRazão. Após reclamações quanto ao grau de exposição do tuíte, a rede social chegou a colocar um aviso de “conteúdo sensível” na mensagem do presidente.

Bolsonaro postou o vídeo por volta das 21h desta terça-feira, último dia de Carnaval. Na mensagem, alega que “muitos blocos de rua” estariam vivenciando cenas como a do vídeo, no qual um homem urina no outro diante do público. Depois da repercussão, o presidente voltou ao Twitter nesta manhã para questionar “o que é golden shower”, já que, mesmo sem citá-lo na primeira publicação, o termo, não tão conhecido, passou a ser comentado nas redes sociais.