Bolsonaro foi submetido a exames e cirurgia está confirmada, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro foi submetido à avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, com resultados normais, informou há pouco o boletim médico do hospital Albert Einstein, assinado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique e pelo diretor-superintendente do hospital Albert Einstein, Miguel Cendoroglo. De acordo com o boletim médico, a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal está confirmada para amanhã, dia 28.