Bolsonaro faz apelo para que apoiadores desobstruam rodovias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo, na noite desta quarta-feira (2), em que apela aos que não aceitam o resultado das urnas para desbloqueiem as rodovias do País. Na gravação, Bolsonaro diz entender que os apoiadores estejam chateados, mas disse que é preciso “ter a cabeça no lugar”.

“Quero fazer um apelo. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder essa nossa legitimidade”, diz.

Bolsonaro pediu para que seus apoiadores busquem outras formas de se manifestarem e lembrou que o bloqueio de rodovias é ilegal.

“Prejuízo todo mundo está tendo. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias. Proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia”, afirmou.

Até o início da tarde desta quarta, havia 150 pontos de bloqueio nas estradas federais, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O número caiu, na comparação com os 271 pontos da manhã da véspera, mas milhões de pessoas seguem prejudicadas.

“O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia”, declarou Bolsonaro.