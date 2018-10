‘Bolsonaro fará um governo de muita paz e harmonia’, diz Temer

O presidente Michel Temer (MDB) disse acreditar que seu sucessor eleito neste domingo, Jair Bolsonaro (PSL), fará um governo de “muita paz e harmonia” e irá pacificar o País. “Tenho convicção de que ele fará um governo de muita paz e harmonia que é o que nosso País necessita”, disse Temer, nesta noite, no Palácio da Alvorada. Momentos antes, Temer havia telefonado para cumprimentar o capitão reformado pela vitória nas urnas, em uma conversa breve.

Foto: Cesar Itiberê / PR

Ainda durante seu pronunciamento, Temer disse que a transição entre os governos terá início amanhã e que o processo já está todo formatado. O processo será feito fisicamente no prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. O emedebista disse que ofereceu a Bolsonaro e sua equipe a Granja do Torto também, caso o presidente eleito ache necessário.

Michel Temer disse que, se o presidente eleito Jair Bolsonaro quiser levar adiante a reforma da Previdência para aprová-la em seu mandato, com base no texto que já tramitou no Congresso, ele acredita que “é possível finalizá-la este ano”. Segundo Temer, “a estrada estará inteiramente asfaltada para o próximo governo”.

Depois de informar que “oferecerá a ideia” a Jair Bolsonaro porque ela “já que está formatada, pronta para ser votada nos dois turnos na Câmara e nos dois turnos no Senado”, Temer reiterou que “a ideia só irá adiante se houver apoio do presidente eleito e da sua equipe”.

Temer quer passar para a história como o presidente das reformas. O presidente tem lamentado que não conseguir aprovar a reforma da Previdência, que estava pronta para ir ao plenário, quando foi abatida por denúncias contra ele no Congresso, o que inviabilizou a sua votação.

Temer disse que não chegou a tratar do tema com o eleito, na conversa de hoje por telefone, que foi muito rápida. Mas avisou que está à disposição para levar o assunto adiante.

Mais cedo, o agora vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, defendeu a aprovação do texto e declarou que “o ótimo é inimigo do bom”, ao sugerir que se aprovasse o que está pronto e depois se trabalhasse por uma melhora de um novo texto, para outra oportunidade. Bolsonaro e o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), coordenador da campanha do eleito e possível ministro da Casa Civil, já haviam se posicionado contra a reforma.

Para Temer, nos dois meses que restam até o fim do ano, antes da mudança de comando do País, há tempo para se promover a reforma da Previdência, mas sem incorporar mudanças no texto. “Se for modificar demais aquilo que já está pronto para ser votado, evidentemente não dá tempo. Mas, se o presidente eleito quiser avançar na proposta que já estará pronta, acho que dará tempo porque teremos quase dois meses pela frente”, comentou.

Sobre as eleições, Temer ressaltou que o povo exerceu neste domingo “seu poder”, “com tranquilidade e soberania”. Temer assumiu a Presidência da República de forma definitiva em 31 de agosto de 2016, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) da qual ele era o vice.